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Царьград

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Это уже не шутки: Военные США в ярости из-за нового решения Трампа. Переворот неизбежен?

Это уже не шутки: Военные США в ярости из-за нового решения Трампа. Переворот неизбежен?

Трамп отправил в отставку вице-адмирала Шошанну ЧатфилдАдминистрация Дональда Трампа решила уволить Шошану Чэтфилд, занимавшую должность представителя страны в Военном комитете НАТО.

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