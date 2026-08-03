Раскрыта опасность американской вспышки «взрывной» диареи

Вспышка циклоспороза — «взрывной» диареи — зафиксированная в США, может выйти за пределы страны, предупредил РИА Новости доктор Тэйлор Уоллес, генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Школы нутрициологии Университета Тафтса.
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