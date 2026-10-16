Бывший инженер: Ферстаппен не выступил бы лучше Леклера за рулём FerrariОткрытый источникБывший инженер Ferrari Луиджи Маццола не согласился с мнением, что Скудерии для побед в Формуле 1 не хватает Макса Ферстаппена.