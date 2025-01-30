В Братске казачье общество оштрафовали на 50 тысяч рублей за заросшее поле

Братский мировой суд признал Свято-Рождественское хуторское казачье общество виновным в неисполнении предписания Россельхознадзора по делу о неиспользовании 70-га участка сельскохозяйственных земель в районе Новой Стенихи, сообщает управление Россельхознадзора по региону.
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