Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил, что пока не рассматривает возможность выступления за сборную Норвегии из-за ограничений ФИФА, действующих до марта 2028 года.
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