"Включила дурочку и отказывается платить": в Магнитогорске кондуктор сорвалась на пассажира

У женщины не сработала социальная карта.Инцидент произошёл в трамвае №17 в Магнитогорске. Женщина предъявила кондуктору социальную карту, вполне, по ее мнению, исправную, но почему-то она не сработала, оплата не прошла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии