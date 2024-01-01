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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиби Идрис вошел в ТОП-60 бойцов наилегчайшего веса

После яркой победы над бразильцем Эррисоном да Сильвой на турнире NAIZA 56, казахстанский боец Алиби Идрис поднялся в ТОП-60 лучших бойцов мира в наилегчайшем весе по версии авторитетного сайта fightmatrix.

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