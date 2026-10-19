Действие новых санкций против России, чтобы оценить возможность переговоров с Москвой и Киевом и предотвратить затягивание конфликта, принял решение приостановить президент США Дональд Трамп, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Самарканд, 19 октября сообщает агентство EADaily.