Принято считать, что черные коты приносят неудачу. Но вы только полюбуйтесь на этих милых созданий, они несут только добро и позитив в этот мир! Создание с другой планеты Пушистый чертенок Лапки-варежки Помощник по хозяйству Продавец в магазине Сладкий сон Коробочка – лучшее местечко Все эмоции на мордочке Демонстрация растяжки Отдельное жилье Совместный обед Кокетка Глазищи Обидели парня Нарядный котThe post 15 фото c черными котиками, при виде которых все умиляются, а не перебегают на другую сторону first appeared on Мур ТВ.