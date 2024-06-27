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Рябыкин об исполнительском мастерстве в НХЛ и КХЛ: «Хоккеисты уровня Макдэвида, Драйзайтля или Баркова реализуют каждый второй момент. У нас реализация заметно ниже» 

– В финале НХЛ в среднем забивалось шесть голов за матч, в финале КХЛ – в два раза меньше. У нас действительно оборонительный хоккей и оборонительная лига? – Не могу с этим согласиться.

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