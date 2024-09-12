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Сенатор Пушков: решение об ударах ВСУ вглубь России - это дело нескольких дней

Сенатор Пушков: решение об ударах ВСУ вглубь России - это дело нескольких дней

Украине могут разрешить наносить удары по объектам в глубине территории России западным оружием в течение нескольких дней.

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