Учёные рассказали какой вред организму наносит вода из пластиковых бутылок

Учёные из Китая доказали, что вода и пластиковых бутылок опасна для здоровья.Учёные из Университета Цзинань провели исследования пластиковых бутылок, взятых из различных регионов мира, и доказали, что в них содержатся вещества, потенциально опасные для здоровья.