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Закон, порядок, государство

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В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл полицейские проводят просветительские мероприятия

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл полицейские проводят просветительские мероприятия

С 16 по 20 сентября по всей стране проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблематике безопасности самых юных участников дорожного движения, Республика Марий Эл не исключение.

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