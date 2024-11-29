В Грузии рассказали о состоянии демонстрантов, пострадавших в столкновениях с полицией

Пострадавшие есть и среди полицейских Демонстрации и митинги начались вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии, после того, как правящая партия страны, "Грузинская мечта" объявила о том, что до 2028 года приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от бюджетных грантов Евросоюза как минимум на этот срок.