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В Грузии рассказали о состоянии демонстрантов, пострадавших в столкновениях с полицией

Пострадавшие есть и среди полицейских  Демонстрации и митинги начались вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии, после того, как правящая партия страны, "Грузинская мечта" объявила о том, что до 2028 года приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от бюджетных грантов Евросоюза как минимум на этот срок.

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