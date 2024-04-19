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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Доброе утро, друзья

Доброе утро, друзья!🌸 Весеннего настроения и удачи в этот прекрасный апрельский день! Выбирайте добрые и светлые мысли, и тогда всё и всегда сложится к лучшему! Новых достижений и счастливых встреч! 💛🌸🎂 С Днëм рождения всех, кто родился сегодня! А вы знаете, что у Вас есть триста шестьдесят четыре дня, когда можно получить подарки к Дню рождения! 🎂 А на 365-ый он наступит снова! Смотрите на всë сквозь призму юмора и оптимизма!😜 Любви и счастья в новом году жизни!.

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