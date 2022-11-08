В Минобороны разъяснили ситуацию с денежными выплатами мобилизованным

В конце октября в России завершился этап частичной мобилизации. В то же время, российские военкоматы продолжают функционировать в штатном режиме, выполняя работу по осеннему срочному призыву, а также принимая военнослужащих на контрактной основе.
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