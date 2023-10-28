ВСУ устроили более десятка атак на позиции российской армии: уничтожено более 600 боевиков и два военных самолета

В последние сутки украинская армия вновь пыталась контратаковать: российская армия отразила более десяти попыток прорыва боевиков, в результате чего в общей сложности уничтожено более 600 военнослужащих противника.
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