Лаврентьев заявил, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран

Российская Федерация имеет данные о том, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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