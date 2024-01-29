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Лаврентьев заявил, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран

Лаврентьев заявил, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран

Российская Федерация имеет данные о том, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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