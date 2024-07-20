SpaceX планирует быстро восстановить работу ракеты Falcon 9 после сбоя

Глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг уверенно заявил о скором восстановлении полетов многоразовой ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 после инцидента с отказом вакуумного двигателя Merlin.
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