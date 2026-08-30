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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о «Локо»: «Строить новую команду не означает, что надо продать всех звезд. Такая стратегия – непонимание футбола, все равно что взять учеников музыкальной школы и сделать из них оркестр»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство клуба после поражения от «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

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