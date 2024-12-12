Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово

Сейчас в населенном пункте осуществляется зачистка Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие российской армии выбили солдат ВСУ из Сонцовки севернее Курахово.
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