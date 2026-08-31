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"Риски повышаются". Где Запад готовит "второй фронт" против России и к чему это приведет

"Риски повышаются". Где Запад готовит "второй фронт" против России и к чему это приведет

Страсти вокруг "русофобского форпоста" вызывают споры в элите РФ и осложняют отношения Москвы с союзниками В настоящее время западные страны лихорадочно подбирают регион, где можно было бы открыть "второй фронт" против РФ, в дополнение к украинскому, о чем свидетельствуют заявления политиков, публикации в прессе (подчас служащие "прогревом" элиты), а также военные приготовления.

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