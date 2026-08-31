Страсти вокруг "русофобского форпоста" вызывают споры в элите РФ и осложняют отношения Москвы с союзниками В настоящее время западные страны лихорадочно подбирают регион, где можно было бы открыть "второй фронт" против РФ, в дополнение к украинскому, о чем свидетельствуют заявления политиков, публикации в прессе (подчас служащие "прогревом" элиты), а также военные приготовления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К Новому году кра...
- Пьяный браконьер ...
- В РФ предложили в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым