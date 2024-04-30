Киев обсуждает с Европой ограничения для Telegram

Киевские власти обсуждают со странами Европы регуляцию мессенджера Telegram. Об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, сообщает издание «Страна.
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