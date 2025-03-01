Компания «ВСМ Две столицы» планирует зарегистрировать товарный знак

В качестве иллюстрации предполагается использовать силуэт головного вагона скоростного электропоезда Компания «ВСМ Две Столицы», выступающая учредителем концессионера проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, планирует зарегистрировать собственный товарный знак, сообщает «Деловой Петербург».
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