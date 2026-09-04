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The Eurasia Daily news agency

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Military correspondent: Why is there a truce on the LBS — Kushner and Witkoff are going to the front?

Military correspondent: Why is there a truce on the LBS — Kushner and Witkoff are going to the front?

Moscow should not agree to a truce on the occasion of the visits of envoys of US President Steven Witkoff and Jared Kushner to Moscow and Kiev, which was announced in Kiev.

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