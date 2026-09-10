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Царьград

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Средняя зарплата в рыбоводстве в России превысила 1 млн рублей

Средняя зарплата в рыбоводстве в России превысила 1 млн рублей

В первом полугодии морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой в России, где зарплата превысила 1 млн рублей в месяц.

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