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Результаты полумарафона «Весенний гром» 2024. Победители – Сергей Конякин и Александра Бородинова

12 мая в Мещерском парке в Москве прошел полумарафон «Весенний гром». Принять участие в полумарафонской дистанции можно было как сольно, так и в составе эстафеты, где первый участник бежит 5 км, второй – 7 км, третий – 9 км.

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