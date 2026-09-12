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Автор "Острых козырьков" написал первый вариант сценария нового "Бонда"

Автор "Острых козырьков" написал первый вариант сценария нового "Бонда"

www.globallookpress.com/Mirco Toniolo Сценарист Стивен Найт завершил первый черновой вариант сценария нового фильма о Джеймсе Бонде.

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