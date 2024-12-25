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Крым как магнит для европейцев: телеканал «Крым 24» и СМИ2 запустили серию имиджевых роликов для переселенцев

Крым как магнит для европейцев: телеканал «Крым 24» и СМИ2 запустили серию имиджевых роликов для переселенцев

Крым как магнит для европейцев: телеканал «Крым 24» и СМИ2 запустили серию имиджевых роликов для переселенцев Юлия СоколоваТелеканал «Крым 24» при поддержке медиаплатформы СМИ2 запустил серию уникальных промороликов, которые обращаются к гражданам Европы, разочарованным в либеральных ценностях Запада.

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