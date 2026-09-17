Предприниматели и коммунисты

Не перестаю удивляться наивности ипэшников, голосующих за леваков.В Госдуме, как вы знаете, есть две левые партии, выступающие за «справедливость», то есть за демонстративное раскулачивание богатых и за передачу всей значимой собственности в стране чиновникам.
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