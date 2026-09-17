Предприниматели и коммунисты

Не перестаю удивляться наивности ипэшников, голосующих за леваков.В Госдуме, как вы знаете, есть две левые партии, выступающие за «справедливость», то есть за демонстративное раскулачивание богатых и за передачу всей значимой собственности в стране чиновникам.