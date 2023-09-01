Сказка для двоих

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А завтра напишут, что кончилось лето…

А завтра все дружно напишут про осень, Про желтые листья, про дождь и прохладу, Про то, что спускаются сумерки в восемь, Что пасмурным дням люди в целом не рады… А завтра напишут, что кончилось лето, Что быстро прошло и назад не вернется, Напишут про курточки, шапки, береты, Про то, что безумно скучают по солнцу… А завтра все сменят заглавное фото, Друг другу отправят открытки на стену, И сухость листвы назовут «позолотой», И дождь со слезами сравнят непременно! А завтра все дружно напишут про осень, Про чай с бергамотом и шарф из мохера, Про то, как там ветер куда-то уносит Вчерашние чувства и листья, к примеру… Юлия Олефир ИсточникThe post А завтра напишут, что кончилось лето… first appeared on Сторифокс.

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