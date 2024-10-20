Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов, поставив на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну

Конор Макгрегор не угадал исход главного боя турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поставил 500 тысяч долларов на победу Ренана Феррейры нокаутом над Фрэнсисом Нганну.
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