Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Кино: 16 мудростей из фильма «Мирный воин»: Он провалился в прокате, но через 20 лет его цитируют чаще блокбастеров

Кино: 16 мудростей из фильма «Мирный воин»: Он провалился в прокате, но через 20 лет его цитируют чаще блокбастеров

С бюджетом в десять миллионов долларов фильм «Мирный воин» открылся всего в десяти кинотеатрах и в итоге не отбил даже половину вложенного — по миру фильм собрал чуть больше четырёх миллионов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым