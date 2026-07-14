Без России АЭС "Козлодуй" вдруг стала убыточной

КошкинН Перебои на АЭС "Козлодуй": как попытка заменить российскую оригинальную деталь на местный аналог, обернулась большими проблемами Что пошло не так на болгарской АЭС На единственной в Болгарии атомной электростанции «Козлодуй» несколько раз приходилось экстренно останавливать шестой реактор.