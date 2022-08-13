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В Республике Бурятия полицейские провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В Республике Бурятия полицейские провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

12 августа в Улан-Удэ прошли спортивные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

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