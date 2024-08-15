Минобрнауки РФ планирует уменьшить число олимпиадников в вузах

Министерство образования и науки России намерено ввести квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих в вузы без вступительных испытаний и сократить перечень школьных олимпиад, дающих подобное право.
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