Российская нефть для Индии «плавает» у берегов Шри-Ланки

Увлечение различными «интересными» стратегиями обернулось для России потерей собственного судостроения и судоходства Ирина Гусева Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Станислав Митрахович Танкер NS Century с российской нефтью для Индии вторую неделю маневрирует у берегов Шри-Ланки.
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