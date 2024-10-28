Убийство из охотничьего ружья

Убийца – житель курортной Алушты – утверждал, что ружье и патроны к нему нашел в местных горах. Суд приговорил к девяти годам тюремного заключения мужчину, который из неприязненных отношений застрелил соседа.
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