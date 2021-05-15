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Масштабный проект РФ по замене Северо-Крымского канала привел итальянцев в восторг

Масштабный проект РФ по замене Северо-Крымского канала привел итальянцев в восторг

Российские власти нашли весьма нетривиальное и в то же время эффектное решение проблемы водоснабжения Крыма пресной водой.

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Sergey Ivanov
А не дешевле ли будет заменить не Крымский канал, а украинскую власть? Тем более, что уже были сообщения, что вода из палеорусла непригодна для питья- слишком минерализована и нуждается в очистке...

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