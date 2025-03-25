В Подмосковье 56-летний мужчина остался без лица, покатавшись на электросамокате

Весенняя поездка на электросамокате обернулась для 56-летнего мужчины трагедией. Когда пострадавшего доставили в Мытищинскую больницу, на его лице почти не было живого места, а оба глаза провалились в верхне-челюстные пазухи.
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