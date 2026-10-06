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Потребление мобильного интернет-трафика в России сократилось на 6%

Потребление мобильного интернет-трафика в России сократилось на 6%

Общий спрос на интернет в России не снижается: объем трафика через фиксированные подключения вырос на 55%, достигнув 58,6 млрд ГБ.

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