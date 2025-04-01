smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Прекратить фашисткое убийство людей в газе!!!Министр обороны И...
  • Vova Гарин
    В России необходим такой закон для всех видов власти!!!В Перу призвали с...
  • Андрей Зарубкин
    Киевский майдан обошелся в 5-ть миллиардов долларов скорменных украинским грантоедам. Сколько американских фантиков у...Вулин: протесты в...

При Меркель 80 процентов крупнейших компаний Германии ушли под контроль США

При Меркель 80 процентов крупнейших компаний Германии ушли под контроль США

Политику принудительного сдерживания экономического потенциала Германии, благодаря которой большинство крупнейших немецких компаний перешли под управленческий контроль США, проводила канцлер Германии Ангела Меркель, 1 апреля сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх