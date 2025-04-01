Политику принудительного сдерживания экономического потенциала Германии, благодаря которой большинство крупнейших немецких компаний перешли под управленческий контроль США, проводила канцлер Германии Ангела Меркель, 1 апреля сообщает РИА Новости.
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