Стратегия "тысячи порезов" приносит свои плоды. ВСУ сдают свои позиции

К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте.
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