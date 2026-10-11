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ИА Регнум

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В Югре на трассе медведь играл дорожными знаками, а затем остановил грузовик

В Югре на трассе медведь играл дорожными знаками, а затем остановил грузовик

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре запечатлели выход медведя, который играл дорожными знаками и остановил грузовик.

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