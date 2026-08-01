Беспрецедентная катастрофа: Десятки тысяч мигрантов захватывают дома испанцев, грабят магазины и дерутся с полицией

Десятки тысяч мигрантов захватывают дома испанцев, грабят магазины и дерутся с полицией. Во время массового прорыва через границу в Сеуту прибыло более 60 тысяч мигрантов.
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