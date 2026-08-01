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Беспрецедентная катастрофа: Десятки тысяч мигрантов захватывают дома испанцев, грабят магазины и дерутся с полицией

Беспрецедентная катастрофа: Десятки тысяч мигрантов захватывают дома испанцев, грабят магазины и дерутся с полицией

Десятки тысяч мигрантов захватывают дома испанцев, грабят магазины и дерутся с полицией. Во время массового прорыва через границу в Сеуту прибыло более 60 тысяч мигрантов.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Согласен на все 💯! Только чиновникам на всё наплевать. Смеялись над Европой от мигрантов одно насилие грабежи избиения, убийства. Теперь это всё у нас в России.
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1 м.
Виктор Борисов
В  России  будет  ГОРАЗДО ХУЖЕ😡
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1 м.
Ураганов Иван
У нас тоже &quot; своих&quot; мигрантов хватает!
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1 м.