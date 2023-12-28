У певицы Глюкозы отберут имя после «голой» вечеринки Ивлеевой

СМИ узнали цену “голого” мероприятия. Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что отказывается работать с певицей Натальей Ионовой, которая начала карьеру, как анимационный персонаж, и получила имя»Глюк’oZa».
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