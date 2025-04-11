$850 миллиардов минус $50 миллиардов = триллион

Юрий Ильинов

Раскрыты итоги переговоров России и США в Стамбуле Россия на консультациях в Стамбуле подчеркнула приоритетность возвращения конфискованной в США дипсобственности. Для этого стороны готовы работать над «дорожной картой», сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности – рассказал Дарчиев в беседе с журналистами. В частности, перед началом переговоров с делегацией США российский посол заявил, что возврат незаконно изъятой дипсобственности имеет ключевое значение для восстановления дипломатических отношений двух стран. Главы делегаций отметили наличие серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить, уточнило агентство. Также дипломаты обменялись нотами с фиксацией договоренности о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий. При этом сроки ближайшего нового раунда консультаций между Россией и США сейчас уточняются. Как отметили в МИД России, очередной раунд переговоров прошел в Стамбуле в позитивной атмосфере. Американские представители на встрече выразили озабоченность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве. Это является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в посольстве США в России – сказано в заявлении Госдепа по итогам переговоров.