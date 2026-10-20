За сутки Белгородская область подверглась 102 атакам со стороны ВСУ. Губернатор Александр Шуваев сообщил, что атаки пришлись на Белгород и ещё 11 округов региона; пострадавшие есть в двух из них.
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