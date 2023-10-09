Ремейк Silent Hill 2 может получить дату релиза в блийжашее время Разработчик Bloober...

Ремейк Silent Hill 2 может получить дату релиза в блийжашее времяРазработчик Bloober Team в последние дни несколько раз обновил страницу ремейка психологического хоррора Silent Hill 2, что говорит о возможной готовности представить по игре новые подробности, включая дату релиза.
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