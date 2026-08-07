В «Яблоко» ответили депутату Журавлеву, назвавшему членов партии «предателями» из-за позиции по СВО

Его исковое заявление о снятии «Яблока» с выборов депутатов Госдумы в партии пока не полученоВ партии «Яблоко» заявили Daily Storm, что ознакомились с видеозаписью выступления депутата Государственной Думы от ЛДПР Алексея Журавлева у здания Верховного суда.
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